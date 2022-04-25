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17:16 (мск), источник: Известия

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом 25 апреля заявил мэр города Константин Иващенко.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — сказал он корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, отвечая на вопрос, правда ли, что завод «Азовсталь» не будут восстанавливать.

Также мэр сообщил о будущем Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и предприятия «Азовмаш».

«Я думаю, завод Ильича и “Азовмаш” будут восстановлены», — добавил Иващенко.

Ранее в этот день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные и подразделения ДНР с 14:00 мск в одностороннем порядке прекратят любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе.

До этого, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали». Он указал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

20 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что решение по вопросу о возможном восстановлении завода «Азовсталь» будет принято позже. Он отметил, что «слышал разные мнения от жителей Мариуполя ввиду загрязнения города». При этом он добавил, что завод имени Ильича восстановят.

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