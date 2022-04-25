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16:35 (мск), источник: Газета.Ру

В СК РФ рассказали подробности подготовки покушения на тележурналиста Соловьева

Следственный комитет РФ сообщил о задержании шести фигурантов уголовного дела о покушении на убийство телеведущего и журналиста Владимира Соловьева, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, подозреваемые планировали совершить подрыв машины Соловьева. В ходе обысков у фигурантов дела были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и боеприпасы к нему, «нацистская символика и наркотические вещества». Оперативники также обнаружили поддельные паспорта граждан Украины, которые исполнители планировали использовать после совершения преступления. СК будет ходатайствовать об аресте задержанных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла попытку нападения и убийства на известного российского журналиста. В ФСБ уточнили, что речь идет о Владимире Соловьеве, а нападение готовили члены запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

Сам журналист рассказал, что ему не было об этом ничего известно. Он отметил, что не удивлен, потому что это «абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев». По его мнению, «бандеровцы идут по привычным для них маршрутам».

Ксения Максимова

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