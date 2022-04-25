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17:51 (мск), источник: © РИА Новости

СК завел дело на украинского военного, изнасиловавшего пленную в Мариуполе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело на старшего лейтенанта морской пехоты вооруженных сил Украины Сергея Батынского, который в Мариуполе изнасиловал пленную женщину и застрелил мужчину, пытавшегося ее защитить, фигурант задержан, сообщает СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского по признакам преступления… “жестокое обращение с гражданским населением”, — сказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что в начале апреля в Мариуполе украинские военные задержали двух мирных граждан на велосипеде, проезжавших мимо блокпоста. Гражданские представились мужем и женой. Украинские военные, несмотря на то, что у них были украинские паспорта с пропиской в Мариуполе, решили поместить задержанных в подвал.

Позже, будучи пьяным, Батынский вывел женщину и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Мужчину, который попытался спасти потерпевшую, фигурант застрелил.

«В ходе предварительного следствия Батынский сознался в содеянном. Кроме того, установлены и допрошены украинские военнослужащие, подтвердившие вышеприведенные факты», — добавили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Батынский нарушил требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), которые гарантируют женщинам спецохрану от всяких покушений на их честь (изнасилования, принуждения к проституции или любой другой формы покушений на их нравственность).

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