Фигурант дела о покушении на Соловьева заявил о планах убить Киселева

«В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где в моем присутствии обсуждались поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов, ну и помимо этого убийства. Убийства людей, которые несли пропаганду, — [Владимир] Соловьев, [Дмитрий] Киселев, [Ольга] Скабеева, [Евгений] Попов, [Тигран] Кеосаян, [Маргарита] Симоньян», — сказал один из задержанных.
Другой подозреваемый на видео говорит, что найденное при обыске оружие членам группы нужно было для «устранения» Владимира Соловьева по заданию Службы безопасности Украины. Третий фигурант дела сообщил, что по указанию СБУ сделать это нужно было «в кратчайшие сроки».
О задержании группы неонацистов, которые готовили убийство журналиста Владимира Соловьева, днем 25 апреля сообщила Федеральная служба безопасности. Незадолго до этого о предотвращении покушения на «известного тележурналиста» рассказал президент России Владимир Путин.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, подозреваемые планировали взорвать автомобиль Соловьева. При обыске у них нашли компоненты для создания самодельного взрывного устройства, и, предположительно, само устройство, а также оружие, боеприпасы, наркотики и нацистскую символику, сообщили в СК.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство»).
Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте задержанных, сообщила Петренко.
Служба безопасности Украины позже заявила, что у нее не было никаких планов совершать покушение на российского телеведущего Владимира Соловьева. В украинском ведомстве также назвали информацию об этом «выдумкой».
Почти все названные задержанными журналисты работают на телеканале «Россия 1». Владимир Соловьев ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым», Дмитрий Киселев — итоговую программу «Вести недели», а Ольга Скабеева и Евгений Попов — шоу «60 минут». Маргарита Симоньян — глава RT, а ее супруг Тигран Кеосаян ведет шоу «Международная пилорама» на НТВ.