В Приднестровье сообщили об обстреле здания МГБ из гранатомета

«В понедельник, около 17:00, в здании Министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса, произошло несколько взрывов», — говорится в сообщении.
На верхних этажах выбиты окна, из помещений идет дым. По предварительным данным, здание было обстреляли из РПГ (ручного противотанкового гранатомета), сообщили в МВД республики.
По предварительным данным, здание было обстреляли из РПГ (ручного противотанкового гранатомета), сообщили в МВД республики.
Близлежащие улицы — Карла Маркса и Манойлова — перекрыты, на месте работают пожарные, туда же прибыли несколько машин скорой помощи и газовая служба, сообщил местный телеканал ТСВ. Он также опубликовал кадр со зданием, у которого на двух этажах разбиты стекла, а на одном — выбиты рамы.
Как сообщил Telegram-канал «Крепость: все о Приднестровье» со ссылкой на очевидцев, произошло «несколько хлопков». Канал также опубликовал кадры, как утверждается, дома по соседству, где также разбиты окна.
ТСВ и «Крепость: все о Приднестровье» также разместили изображения, на которых, как заявляется, запечатлены две тубы гранатометов, лежащие на земле.
РБК направил запрос в пресс-службу МГБ Приднестровья.
Тирасполь — столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) находится недалеко от границы с Украиной, где идет российская военная спецоперация. 22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что в Приднестровье наблюдаются «факты притеснения русскоязычного населения». По его словам, в ходе спецоперации российские силы должны взять под контроль юг Украины и получить выход к ПМР. После слов Миннекаева посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии. Там выразили глубокую обеспокоенность этими заявлениями.
В то же время зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал, что жители Приднестровья фактически считают себя не только «гражданами России, но и территорией России». По его мнению, коридор в Приднестровья нужен, потому что жители этой страны находятся «в изоляции».
При этом в МИД России заявили, что не видят предпосылок для эскалации ситуации в Приднестровье. «Мы не видим никаких рисков. Наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в ее составе», — сказал замглавы ведомства Андрей Руденко.
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