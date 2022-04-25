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21:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили шесть подстанций для поставок Киеву западного оружия

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские войска высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что через эти пункты осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе.

Помимо этого, российские войска за день ракетами поразили десять районов, где наблюдались скопления живой силы и техники ВСУ и нацбатов. Еще по 76 таким местам нанесли удары оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России.

Также уничтожены четыре командных пункта и два склада горючего. Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 украинских военных объекторв.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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