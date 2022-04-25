Минобороны РФ заявило, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали»

«Несмотря на проявленную Российской Федерацией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината “Азовсталь”, киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции. По состоянию на 20:00 мск 25 апреля предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Он отметил, что с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации людей не предпринимают.
«Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — к гражданам собственной страны», — подчеркнул начальник национального центра.