08:01 (мск), источник: ТАСС
В Брянске полностью ликвидировали пожар на нефтебазе
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили пожар, возникший ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.
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«В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован», — сказал представитель МЧС.
Пожар на нефтебазе в Фокинском районе Брянска произошел в понедельник ночью. Ему присвоили повышенный ранг сложности. По данным региональных властей, на территории нефтебазы горели резервуары.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства возникновения пожара.