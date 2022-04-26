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11:35 (мск), источник: Известия

Пушилин заявил о просьбах националистов с «Азовстали» об эвакуации в Турцию

Остающиеся на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе боевики националистического формирования «Азов» (в России в отношении группировки возбуждены уголовные дела), не доверяют Киеву и просят эвакуировать их в Турцию. Об этом 26 апреля в эфире «Соловьев Live» заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, националисты выходят и на российских военных, и на военнослужащих ДНР и «пытаются торговаться, как им лучше сдаваться».

«Требуют или просят — непонятно, как правильно. Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию», — добавил Пушилин.

Как он уточнил, в Турции украинские боевики хотят разоружиться.

По его словам, Украина — недоговороспособное террористическое государство.

Накануне в Минобороны России сообщили, что власти в Киеве сорвали гуманитарную операцию на предприятии «Азовсталь». Никто из находящихся на заводе снова не воспользовался открытым Россией в понедельник гуманитарным коридором.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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