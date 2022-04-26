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11:44 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России потребует продолжить спецоперацию, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Источник: © РИА Новости

«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — уточнил руководитель ДНР.

С начала спецоперации украинские националисты не раз устраивали диверсии в приграничных регионах России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами «Точка-У» по складу на месте временной дислокации воинской части в Белгородской области, из-за чего начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Через три дня пара украинских вертолетов вторглась на территорию России и обстреляла нефтебазу в Белгороде, а затем типографию в промпарке «Северный».

Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.

В этих регионах, Брянской области, некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели повышенный уровень террористической опасности.

Также во вторник стало известно о подрыве двух самых мощных антенн радиопередающего центра в Приднестровье, который ретранслировал российское радио. Накануне неизвестные обстреляли из гранатомета здание министерства госбезопасности в Тирасполе.

Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве» в ответ на любые атаки или диверсии на российской территории.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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