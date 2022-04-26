Президент Приднестровья обвинил в терактах боевые группы с Украины

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину. Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента (цитата по ТАСС). Вадим Красносельский также призвал Украину расследовать «факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов» на территории Приднестровья.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что взрывы в республике связаны с противоборствующими силами в регионе, которые «выступают за войну».
Вчера, 25 апреля, у здания министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе произошла серия взрывов, по зданию стреляли из ручного гранатомета. Сегодня, 26 апреля, прогремели два взрыва в поселке Маяк, две вышки связи повреждены. Совет безопасности Молдавии также сообщил о теракте в воинской части в Парканах. В Приднестровье ввели последний уровень террористической угрозы, а также отменили парад, запланированный на 9 мая.
В 2016 году после выхода указа президента республики «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года» Приднестровье начало приводить свое законодательство в соответствие российскому для дальнейшего вхождения в состав России. С 2017 года республика использует российский флаг как второй государственный.