Путин заявил Гутерришу, что Россия непричастна к событиям в Буче

«К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
Путин отметил, что на переговорах в Стамбуле «удалось добиться достаточно серьезного прорыва», однако после событий в Буче и заявлений украинской стороны позиция российских переговорщиков изменилась.
«Они отошли от своих прежних намерений и вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, вынести территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — сказал он. При этом, по его словам, переговоры продолжаются.
Гутерриш заявил, что поддерживает усилия России и Украины по продолжению диалога, однако действия России на Украине считает вторжением. «Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит», — сказал он в ходе встречи.
В начале апреля в Буче нашли десятки тел погибших мирных жителей, Украина обвинила в убийствах российских военных. Минобороны РФ называло фото- и видеоматериалы из Бучи провокацией, Кремль считает распространенные кадры видеоподлогами. Гутерриш призывал провести независимое международное расследование произошедшего.