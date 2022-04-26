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20:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил Гутерришу, что Россия непричастна к событиям в Буче

Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве заявил, что России известно, кто подготовил провокацию в украинском городе Буче, где были найдены убитыми мирные жители. По его словам, российская армия к этому никакого отношения не имеет.

Источник: Reuters

«К сожалению, после достижения договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Путин отметил, что на переговорах в Стамбуле «удалось добиться достаточно серьезного прорыва», однако после событий в Буче и заявлений украинской стороны позиция российских переговорщиков изменилась.

«Они отошли от своих прежних намерений и вынесли за скобки вопросы гарантий безопасности, вынести территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — сказал он. При этом, по его словам, переговоры продолжаются.

Гутерриш заявил, что поддерживает усилия России и Украины по продолжению диалога, однако действия России на Украине считает вторжением. «Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит», — сказал он в ходе встречи.

В начале апреля в Буче нашли десятки тел погибших мирных жителей, Украина обвинила в убийствах российских военных. Минобороны РФ называло фото- и видеоматериалы из Бучи провокацией, Кремль считает распространенные кадры видеоподлогами. Гутерриш призывал провести независимое международное расследование произошедшего.

Виктория Колганова

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