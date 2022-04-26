Националисты подготовили провокацию с множеством жертв в Николаеве

«С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия “Николаевский авиаремонтный завод” по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих», — рассказал он.
По его словам, Минобороны заранее предупреждает Запад, что киевские власти намерены распространить этот и другие подобные фейки о «бесчинствах русских» через СМИ.
«Такие действия украинских властей, в очередной раз, демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — добавил Мизинцев.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.