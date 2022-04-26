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21:21 (мск), источник: © РИА Новости

Националисты подготовили провокацию с множеством жертв в Николаеве

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинские боевики подготовили провокацию с множеством жертв в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: AP 2022

«С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия “Николаевский авиаремонтный завод” по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих», — рассказал он.

По его словам, Минобороны заранее предупреждает Запад, что киевские власти намерены распространить этот и другие подобные фейки о «бесчинствах русских» через СМИ.

«Такие действия украинских властей, в очередной раз, демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — добавил Мизинцев.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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