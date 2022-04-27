В Белгородской области ликвидировали открытое горение склада боеприпасов

«Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет», — написал Гладков.
Глава региона ранее сообщил, что «приблизительно в 03:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Всего, по его словам, произошло три взрыва. Позже Гладков пояснил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе загорелся склад боеприпасов.
Гладков сообщил, что повреждения жилых построек и домов не зафиксировали.
С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область подвергалась обстрелам ВСУ более 10 раз. Во время обстрелов погиб один человек — военный священник, несколько мирных жителей пострадали. Также урон причинили более 300 домам и постройкам. В селах Журавлевка и Нехотеевка действует режим ЧС. Кроме этого, 1 апреля в Белгороде ВС Украины нанесли два авиаудара. В результате произошел пожар на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт».