В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

Отмечается, что заболевший — это четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь. Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.
«По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось», — говорится в сообщении.
По словам госкомитета КНР, этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку, и риск крупномасштабного распространения вируса низкий.