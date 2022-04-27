07:06 (мск), источник: © РИА Новости
В Курской области сработала система ПВО
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что ночью сработала система ПВО, жертв и разрушений нет.
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«Сегодня ночью, в 2.45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал Старовойт.
Другие подробности он пообещал уточнить позднее.
Ночь накануне при этом, как сообщал ранее Старовойт, прошла спокойно.