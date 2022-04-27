С кем жили и из-за чего разводились русские писателиОтношения на расстоянии, свободная любовь и скандалы
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
11Взрывная волна
10:44 (мск), источник: RTVi

Взрывы, ПВО и сбитый дрон: как началось утро в Курске, Воронеже и Белгороде

В нескольких регионах России жители проснулись 27 апреля от взрывов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех взрывах и пожаре, курский губернатор Роман Старовойт рассказал о сработавшей системе ПВО, а глава Воронежской области Александр Гусев — о сбитом системой ПВО дроне.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, примерно в 3:35 (совпадает с мск) он проснулся от «громкого звука, похожего на взрыв». В том же сообщении говорилось о «еще трех взрывах». Позднее Гладков отметил, что в районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов, никто не пострадал. В 6:33 пожар потушили.

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что примерно в 2:45 произошли взрывы, которые, по предварительным данным, связаны с работой системы ПВО. Он добавил, что жертв и разрушений нет (были ли пострадавшие, не уточняется).

Воронежский губернатор Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что утром 27 апреля в небе рядом с Воронежем система ПВО «обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА». По словам Гусева, жизни граждан ничего не угрожает.

ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы сообщает, что около воронежского микрорайона Шилово были зафиксированы два взрыва. Местные жители в соцсетях сообщили, что примерно в 04:40 мск в небе два раза предположительно сработала ПВО, а в воздух дважды поднимались самолеты. Микрорайон Шилово находится рядом с военным аэродромом «Балтимор», до границы с Украиной около 300 км.

Обстрелы в приграничных с Украиной регионах России

После начала спецоперации власти Белгородской, а также Курской, Брянской и Воронежской областей неоднократно сообщали об обстрелах патрулей, КПП и населенных пунктов. В некоторых случаях сообщалось о пострадавших и поврежденных зданиях, тогда как о каких-либо жертвах, как правило, не упоминалось.

Один из наиболее громких инцидентов произошел в ночь на 1 апреля, когда на нефтебазе в Белгороде после нескольких взрывов начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что причиной стал обстрел с двух украинских военных вертолетов, «которые зашли на территорию России на низкой высоте». Позже информацию о том, что пожар случился из-за ракетных обстрелов, которые произвели два украинских вертолета, подтвердили и в Минобороны России. Гладков также сообщил о двух пострадавших сотрудниках нефтебазы.

На фоне обстрелов в Белгородской, Курской, Брянской областях и некоторых других регионах ввели повышенный уровень террористической опасности.

 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Военная операция на Украине
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь