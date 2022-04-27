Взрывы, ПВО и сбитый дрон: как началось утро в Курске, Воронеже и Белгороде

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, примерно в 3:35 (совпадает с мск) он проснулся от «громкого звука, похожего на взрыв». В том же сообщении говорилось о «еще трех взрывах». Позднее Гладков отметил, что в районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов, никто не пострадал. В 6:33 пожар потушили.
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что примерно в 2:45 произошли взрывы, которые, по предварительным данным, связаны с работой системы ПВО. Он добавил, что жертв и разрушений нет (были ли пострадавшие, не уточняется).
Воронежский губернатор Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что утром 27 апреля в небе рядом с Воронежем система ПВО «обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА». По словам Гусева, жизни граждан ничего не угрожает.
ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы сообщает, что около воронежского микрорайона Шилово были зафиксированы два взрыва. Местные жители в соцсетях сообщили, что примерно в 04:40 мск в небе два раза предположительно сработала ПВО, а в воздух дважды поднимались самолеты. Микрорайон Шилово находится рядом с военным аэродромом «Балтимор», до границы с Украиной около 300 км.
После начала спецоперации власти Белгородской, а также Курской, Брянской и Воронежской областей неоднократно сообщали об обстрелах патрулей, КПП и населенных пунктов. В некоторых случаях сообщалось о пострадавших и поврежденных зданиях, тогда как о каких-либо жертвах, как правило, не упоминалось.
Один из наиболее громких инцидентов произошел в ночь на 1 апреля, когда на нефтебазе в Белгороде после нескольких взрывов начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что причиной стал обстрел с двух украинских военных вертолетов, «которые зашли на территорию России на низкой высоте». Позже информацию о том, что пожар случился из-за ракетных обстрелов, которые произвели два украинских вертолета, подтвердили и в Минобороны России. Гладков также сообщил о двух пострадавших сотрудниках нефтебазы.
На фоне обстрелов в Белгородской, Курской, Брянской областях и некоторых других регионах ввели повышенный уровень террористической опасности.