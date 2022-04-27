В Белгороде задержали сторонников украинского нацизма, готовивших диверсии

«Установлено, что указанные лица направляли на украинский сайт “Миротворец” сведения о военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции», — добавили в ФСБ.
Подозреваемые дают признательные показания, открыто уголовное дело о «Приготовлении к диверсии».
В опубликованном ФСБ видео задержанные признаются, что собирались повреждать железные дороги в Белгородской области, по которым передвигаются составы с военной техникой.
«С начала боевых действий на Украине мы заняли антироссийскую позицию и искали методы противодействия Вооруженным силам Российской Федерации на территории нашей области. Я начал на карте смотреть, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение железнодорожного пути и методы выведения его из строя», — рассказал один из задержанных.
По его словам, он отправлял на сайт «Миротворец» данные российских военнослужащих и искал выходы на представителей СБУ для согласования с ними своих действий.
Второй задержанный пояснил, что они планировали выкручивать винты и ослаблять крепежи железнодорожных путей, а затем распространить информацию о диверсии в интернете.
Сайт «Миротворец» с 2014 года публиковал персональные данные журналистов, сторонников ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». По данным российской Генпрокуратуры, экстремистский портал появился при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении “зачисток” от оппозиционных политических деятелей».
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.