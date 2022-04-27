СК возбудил дело о реабилитации нацизма против Аскерова

«В ГСУ СК РФ в отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма — ред.)», — сказали в ведомстве.
СК РФ установил, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в Facebook* ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова.
«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность», — подчеркнули в ведомстве.
Аскеров — российский журналист и участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.