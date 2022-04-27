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16:20 (мск), источник: © РИА Новости

Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в 12 странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Гепатит неизвестной природы уже обнаружен в 12 странах Евросоюза, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции.

Источник: © РИА Новости

«ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию, я думаю, на 25 апреля у нас есть подтверждённых около 40 случаев в 12 странах-членах, это неизвестной природы», — ответила она на вопрос о распространении гепатита.

«Случаи, судя по всему, касаются детей от одного месяца до 16 лет», — добавила она.

Как сообщалось в середине апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что в ходе лабораторных исследований не были обнаружены вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен SARS-CoV-2 или аденовирус.

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