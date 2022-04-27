С кем жили и из-за чего разводились русские писателиОтношения на расстоянии, свободная любовь и скандалы
Фоторепортажи
7Весенний фестиваль Холи в Индии
35Прощание с Владимиром Жириновским
19:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили 38 военных объектов Украины, а также более 200 украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе Николаевки и один “Оса АКМ” в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал генерал.

Он добавил, что были «уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей».

«Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области», — заявил Конашенков.

Помимо этого, российская армия за сутки нанесла 17 ударов высокоточными ракетами по украинским военным объектам, в результате которых были поражены в том числе два командных пункта и 15 районов скопления солдат и военной техники.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь