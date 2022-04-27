Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе Николаевки и один “Оса АКМ” в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал генерал.
Он добавил, что были «уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей».
«Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области», — заявил Конашенков.
Помимо этого, российская армия за сутки нанесла 17 ударов высокоточными ракетами по украинским военным объектам, в результате которых были поражены в том числе два командных пункта и 15 районов скопления солдат и военной техники.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.