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00:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Выпущенную ВСУ «Точку-У» сбили над Херсоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить ракетный удар по центру Херсона. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Иван Литомин.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что выпущенную ВСУ ракету сбили российские военные. Целью украинских сил было здание администрации, которое находится под контролем ВС РФ.

По информации корреспондента РИА Новости, около телецентра в Херсоне прогремела серия мощных взрывов. По центру города нанесен удар минимум двумя «Точками-У» и несколькими «Ураганами», обстрел велся со стороны позиций украинских войск.

Ранее Минобороны России предупредило о том, что Украина готовит провокации в Лисичанске. В город свозят разбитую технику и тела украинских военных, переодетых в гражданскую одежду. Делается это для того, чтобы провести постановочные съемки и обвинить Россию в обстрелах.

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