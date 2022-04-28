Ученые описали крупнейшего мегараптора длиной около 10 метров Окаменелости динозавра были найдены в Аргентине
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
12Космический размах: главные прорывы года
02:12 (мск), источник: © РИА Новости

Удар по Херсону нанесли со стороны подконтрольной ВСУ Николаевской области

ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. Ракеты «Точка-У» по Херсону летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска, корреспондент РИА Новости видел их полет и сами удары по городу в районе телецентра.

Источник: РИА "Новости"

Перед самым обстрелом он вышел покурить на балкон, откуда хорошо видны близлежащие кварталы центра города, спустя считанные минуты начался обстрел.

«Сначала раздался взрыв от “Урагана”, их запускают обычно перед “Точкой-У”, чтобы сбить с толку ПВО. Был взрыв (от “Урагана”) один, потом была стрельба (системы ПВО) “Панциря”, потом я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада», — рассказал журналист.

Читайте также
США могут внести Россию в свой список спонсоров терроризма

Корреспондент добавил, что затем он увидел, как что-то спускается на парашютах, вероятно — кассетные части.

«И после раздался первый большой взрыв, это была боевая часть “Точки-У”, и спустя минуту второй большой взрыв, от второго парашюта. Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов, но это, может, “Панцирь” стрелял, точно сказать сложно», — отметил он.

У журналиста опыт работы в зонах боевых действий в Донбассе с 2014 года, он неоднократно был свидетелем применения этих ракетных систем.

В ночь со среды на четверг корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами «Точка-У» и РСЗО «Ураган», данные о пострадавших уточняются.

Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщил агентству, что ВСУ выпустили по городу три ракеты «Точка-У», две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов, по словам собеседника РИА Новости, составила около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.

Телевышка Херсона, в район которой прилетели ракеты, не пострадала, видимых повреждений нет. Телецентр в городе начал ретрансляцию российских каналов 20 апреля, с 22 апреля в эфире доступны два федеральных общероссийских пакета мультиплекса и третий — крымский.

Корреспондент уточнил, что сразу после серии взрывов в вещании произошел сбой. Спустя примерно полчаса все российские телеканалы вернулись в херсонский эфир.

Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Справка
Как изменилась ситуация на Украине за прошедшее с 24 февраля времяЗа два месяца военной спецоперации на Украине страну покинули 5 млн человек, в апреле Россия объявила о начале второго этапа кампании
 Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь