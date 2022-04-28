Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу

«Присудили 15 лет колонии строгого режима и 500 миллионов (рублей) штрафа», — уточнил представитель суда.
Материалы второго уголовного дела были переданы в южно-сахалинский городской суд в апреле 2020 года, первое заседание состоялось 7 сентября того же года.
По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток от 2 до 10 миллионов рублей от лиц, планировавших баллотироваться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стали Хорошавин и бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.