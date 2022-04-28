С кем жили и из-за чего разводились русские писателиОтношения на расстоянии, свободная любовь и скандалы
Фоторепортажи
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
11Взрывная волна
07:57 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму уголовному делу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр — РИА Новости. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден по второму коррупционному уголовному делу на 15 лет, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Присудили 15 лет колонии строгого режима и 500 миллионов (рублей) штрафа», — уточнил представитель суда.

Материалы второго уголовного дела были переданы в южно-сахалинский городской суд в апреле 2020 года, первое заседание состоялось 7 сентября того же года.

По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток от 2 до 10 миллионов рублей от лиц, планировавших баллотироваться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стали Хорошавин и бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

 Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь