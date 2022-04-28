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09:25 (мск), источник: © РИА Новости

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом

БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом, пострадавших нет, сообщили РИА Новости добровольцы.

Источник: © РИА Новости

«Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией “Внуки”, — рассказала РИА Новости представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне.

По ее словам, в среду около 15.00, когда волонтеры вместе с гуманитарной миссией «Внуков» и движением РПЦ «Патриарший доброволец» попали под прицельный минометный обстрел в населенном пункте Журавлевка.

«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», — поделилась собеседница агентства.

Украинские военные, как утверждает Березовская, увидели волонтеров, когда те общались с местными жителями и разгружали гуманитарные грузы.

«Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов — руководитель движения “Патриарший доброволец”, его коллеги. Со мной был водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», — вспоминает представитель организации «Внуки».

По ее словам, машина, в которой она находилась немного отстала от остальной колоны и находившиеся в ней «видели как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины».

Журавлевку уже обстреливали в понедельник. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали мирные жители, повреждены жилые дома. В селе объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

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