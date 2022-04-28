Командир взвода украинских морпехов отметил плохую подготовку британцев

«Они были не очень хорошей подготовки даже для армии Украины. Аслина я перевел в другое подразделение, так как он не вытягивал физически. Много ел, был в слабой физической форме и был ленив. Пинер, хоть ему и 48 лет, нормально тянул», — сказал Старчук РИА Новости.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме».
Он отметил, что иностранные наемники по международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов». Позднее Пиннер в эфире на телеканале «Россия 1» заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.