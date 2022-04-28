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10:37 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР за сутки потеряли 14 человек

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что потери украинских войск за сутки в ходе столкновений с ее подразделениями составили 14 человек личного состава и семь единиц автомобильной техники.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 14 человек личного состава; 7 единиц автомобильной техники», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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