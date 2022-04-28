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11:13 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Предотвращен теракт в ТРЦ в Симферополе, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка “Азов” (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», — говорится в релизе для прессы.

При обысках по адресу проживания мужчины изъята самодельная взрывчатка с поражающими элементами, экстремистская литература и «атрибутика украинских нацформирований». Также утверждается, что силовики получили доступ к переписке с украинскими радикалами с обсуждением подготовки.

Заведено дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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