Ученые описали крупнейшего мегараптора длиной около 10 метров Окаменелости динозавра были найдены в Аргентине
Фоторепортажи
35Прощание с Владимиром Жириновским
11Взрывная волна
11:19 (мск), источник: © РИА Новости

Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО с начала операции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Уже почти 300 украинских установок реактивных систем залпового огня уничтожены с начала российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2431 единица специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков на брифинге в четверг.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь