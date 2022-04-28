Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО с начала операции

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2431 единица специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков на брифинге в четверг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.