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11:43 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки госпитализировали 2 596 человек с коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 596, что на 13% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: AP 2022

Количество госпитализаций снизилось в 47 регионах РФ, выросло — в 28. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах. Днем ранее было зарегистрировано 2 986 случаев госпитализации.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 7 681, до 18 167 281.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 11 063, до 17 517 922. Днем ранее там сообщали о 11 477 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 166, до 375 566. Днем ранее было зарегистрировано 163 смерти. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

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