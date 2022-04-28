В России за сутки госпитализировали 2 596 человек с коронавирусом

Количество госпитализаций снизилось в 47 регионах РФ, выросло — в 28. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах. Днем ранее было зарегистрировано 2 986 случаев госпитализации.
Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 7 681, до 18 167 281.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,04%.
Число случаев выздоровления возросло за сутки на 11 063, до 17 517 922. Днем ранее там сообщали о 11 477 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 166, до 375 566. Днем ранее было зарегистрировано 163 смерти. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.