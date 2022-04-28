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12:14 (мск), источник: © РИА Новости

Несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа

ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Несколько десятков гмин (районов) Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, введенных властями республики в отношении «дочки» «Новатэка», компании Novatek Green Energy, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павер Шефернакер.

Источник: © РИА Новости

Несколько дней назад Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых «Газпром», «Новатэк», «Акрон».

«Мы делаем все возможное, чтобы возобновить поставки газа в гмины, в которые он поставлялся российской компанией, объятой санкциями», — сказал Шефернакер.

Он уточнил, что компания Novatek Green Energy, попавшая под польские санкции, приостановила поставки газа в несколько десятков муниципалитетов страны.

По словам замминистра, МВД не смогло заранее информировать органы местного самоуправления о введении санкций в отношении Novatek Green Energy, поскольку «решения о компаниях, внесенных в санкционный список, принимались в закрытом режиме». «Эти решения нельзя было объявить заранее», — сказал он.

При этом другой заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий скоро вынесет решения, на основании которых польские компании возьмут под свой контроль газовые сети в гминах, где поставками ранее занималась Novatek Green Energy, и восстановят поставки газа. «Действительно, странно, что эта инфраструктура находится в руках российской компании», — добавил он.

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