Несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа

Несколько дней назад Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых «Газпром», «Новатэк», «Акрон».
«Мы делаем все возможное, чтобы возобновить поставки газа в гмины, в которые он поставлялся российской компанией, объятой санкциями», — сказал Шефернакер.
Он уточнил, что компания Novatek Green Energy, попавшая под польские санкции, приостановила поставки газа в несколько десятков муниципалитетов страны.
По словам замминистра, МВД не смогло заранее информировать органы местного самоуправления о введении санкций в отношении Novatek Green Energy, поскольку «решения о компаниях, внесенных в санкционный список, принимались в закрытом режиме». «Эти решения нельзя было объявить заранее», — сказал он.
При этом другой заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий скоро вынесет решения, на основании которых польские компании возьмут под свой контроль газовые сети в гминах, где поставками ранее занималась Novatek Green Energy, и восстановят поставки газа. «Действительно, странно, что эта инфраструктура находится в руках российской компании», — добавил он.