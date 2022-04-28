В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом Вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей
Фоторепортажи
12Космический размах: главные прорывы года
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
15:15 (мск), источник: © РИА Новости

В Донецке пять человек погибли при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ увеличилось до пяти, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения ДНР.

Источник: © РИА Новости

Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил о трех погибших и пяти раненых.

В Минздраве уточнили, что четыре человека погибли на месте происшествия, один — умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

«Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребенка средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

Украинские войска обстреляли Донецк около полудня. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, они выпустили шесть ракет из РСЗО «Град». Под удар попал продуктовый рынок «Меркурий».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

 Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь