В Донецке пять человек погибли при обстреле со стороны ВСУ

Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил о трех погибших и пяти раненых.
В Минздраве уточнили, что четыре человека погибли на месте происшествия, один — умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.
«Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребенка средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.
Украинские войска обстреляли Донецк около полудня. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, они выпустили шесть ракет из РСЗО «Град». Под удар попал продуктовый рынок «Меркурий».
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.