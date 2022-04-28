В Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два вертолета

«В 13:53 мск произошло столкновение двух учебных вертолетов», — заявил собеседник агентства.
По его словам, «двоим пилотам удалось катапультироваться».
Мэр города Михаил Исаев, в свою очередь, сообщил, что одного из пилотов нашли живым.
«На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов», — написал он в телеграм-канале.
Глава города уточнил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов и скорая помощь. Исаев поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.