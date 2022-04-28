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15:48 (мск), источник: ТАСС

В Ишиме загорелась крыша торгово-выставочного центра

ТЮМЕНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше торгово-выставочного центра в городе Ишим Тюменской области, сообщили в пресс-службе администрации города. В тушении пожара задействованы 43 человека и 10 единиц техники.

«Пожар в торгово-выставочном центре “Гагаринский”. Пожарные ведут борьбу с пламенем, окутавшим помещение ТВЦ (частное имущество). Горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, “Водоканал”. Причины пожара выясняются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС по региону ТАСС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 15:47. В пресс-службе МЧС РФ ТАСС рассказали, что «люди эвакуированы до прибытия» пожарных. По данным ведомства, площадь пожара составляет 4 800 кв. м. Огонь тушат 43 человека и 10 единиц техники.

В пресс-службе администрации города также добавили, что информации о пострадавших в результате ЧП нет.

«Не менее шести пожарных расчетов ведут борьбу с огнем в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения», — говорится в сообщении администрации Ишима.

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