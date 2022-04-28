В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом Вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
35Прощание с Владимиром Жириновским
16:45 (мск), источник: © РИА Новости

На «Азовстали» может находиться отставной канадский генерал, заявил Басурин

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Среди украинских националистов, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, может быть отставной генерал Вооруженных сил Канады, заявил в эфире Первого канала официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Источник: © РИА Новости

«Там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было сделано заявление Министерства обороны Канады о том, что данный генерал сделал заявление о том, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хотят спасти», — сказал Басурин.

Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе «Азовсталь» остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее «так, чтобы муха не пролетела».

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, помимо военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов, на «Азовстали» укрываются около 400 иностранных наемников.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

 Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У»
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь