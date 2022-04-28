На «Азовстали» может находиться отставной канадский генерал, заявил Басурин

«Там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было сделано заявление Министерства обороны Канады о том, что данный генерал сделал заявление о том, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хотят спасти», — сказал Басурин.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе «Азовсталь» остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее «так, чтобы муха не пролетела».
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, помимо военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов, на «Азовстали» укрываются около 400 иностранных наемников.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.