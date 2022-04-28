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18:33 (мск), источник: © РИА Новости

В небе над Белгородской областью сработала система ПВО

БЕЛГОРОД, 28 апр — РИА Новости. В Белгородской области, неподалеку от границы с Украиной, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. Около 17:40 был слышен громкий взрыв, а после в небе появился белый дымный след.

За сегодня это уже второй подобный случай — минувшей ночью на юге Белгорода также были слышны взрывы.

Украинские военные постоянно открывают огонь по приграничной российской территории. Только на этой неделе они обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт Троебортное в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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