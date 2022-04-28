В небе над Белгородской областью сработала система ПВО

За сегодня это уже второй подобный случай — минувшей ночью на юге Белгорода также были слышны взрывы.
Украинские военные постоянно открывают огонь по приграничной российской территории. Только на этой неделе они обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт Троебортное в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.