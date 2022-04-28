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20:53 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о трех сбитых «Точках-У» ВСУ и семи беспилотниках

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над населенными пунктами ДНР, ЛНР и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России. Речь идет о населенных пунктах Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка ДНР, Наугольное ЛНР и Чернобаевка Херсонской области.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха [Харьковская область] сбиты три украинские баллистические ракеты “Точка-У”, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Также российские ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В течение 28 апреля оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Были уничтожены более 320 человек личного состава ВС Украины и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

Еще 38 украинских военных объектов, включая шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.

Всего с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотник; 277 ЗРК; 2629 танков и боевых бронированных машин; 302 установки реактивных систем залпового огня; 1154 орудия полевой артиллерии и миномета.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны. В Минобороны России отмечали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и что мирным жителям ничего не угрожает.

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