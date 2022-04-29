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00:06 (мск), источник: Коммерсантъ

«Интерфакс»: суд разрешил Улюкаеву выйти по УДО

Суд в Твери вчера, 27 апреля, удовлетворил условно-досрочное освобождение экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева, сообщает источник «Интерфакса». Бывший министр был осужден в декабре 2017 года на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник: Reuters

По словам собеседника «Интерфакса», прокуратура и администрация колонии «не были против» выхода осужденного по УДО и «отметили его хорошее поведение». Улюкаев сможет выйти из колонии, когда решение суда вступит в силу. Предположительно, он может освободиться к середине мая.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. Как установил суд, тогдашний министр просил взятку в $2 млн за положительное заключение по сделке, связанной с приобретением «Роснефтью» акций компании «Башнефть». Гособвинение требовало для подсудимого 10 лет колонии строгого режима.

После освобождения ему будет запрещено занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением «организационно-распорядительных и административных функций». Также суд назначил обвиняемому штраф в 130,4 млн руб. Сам экс-министр вину не признал.

Лаура Кеффер

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