«Интерфакс»: суд разрешил Улюкаеву выйти по УДО

По словам собеседника «Интерфакса», прокуратура и администрация колонии «не были против» выхода осужденного по УДО и «отметили его хорошее поведение». Улюкаев сможет выйти из колонии, когда решение суда вступит в силу. Предположительно, он может освободиться к середине мая.
Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. Как установил суд, тогдашний министр просил взятку в $2 млн за положительное заключение по сделке, связанной с приобретением «Роснефтью» акций компании «Башнефть». Гособвинение требовало для подсудимого 10 лет колонии строгого режима.
После освобождения ему будет запрещено занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением «организационно-распорядительных и административных функций». Также суд назначил обвиняемому штраф в 130,4 млн руб. Сам экс-министр вину не признал.