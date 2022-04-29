С кем жили и из-за чего разводились русские писателиОтношения на расстоянии, свободная любовь и скандалы
Фоторепортажи
11Взрывная волна
29Скончался Владимир Жириновский
11:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер-министра Британских Виргинских островов задержали в США по делу о наркотиках

Премьер-министра Британских Виргинских островов Альтуро Фахи и директора портов Карибской территории Олеанвину Мейнард задержали в аэропорту Майами. Их заподозрили в сговоре с целью импорта кокаина и отмывания денег, сообщает AP.

Источник: Government of the Virgin Islands

Господин Фахи и госпожа Мейнард были задержаны агентами Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США. Подозреваемые приехали в аэропорт, чтобы встретиться с мексиканскими наркоторговцами, и рассчитывали получить $700 тыс. наличными за помощь в контрабанде кокаина из Колумбии в Майами и Нью-Йорк. Под видом торговцев прибыли спецагенты DEA.

В материалах дела говорится, что представители власти согласились позволить контрабандистам провезти кокаин через порт Тортолы, а оттуда уже в США. Губернатор островной территории Джон Рэнкин подтвердил арест и призвал местных жителей к спокойствию. Каких-либо деталей дела он не предоставил.

Альтуро Фахи занимает должность премьер-министра с 2019 года. Олеанвина Мейнард стала директором портов Карибской территории в марте 2021-го.

Во время загрузки произошла ошибка.
 США придумали новые способы давления на Россию
Какие подержанные машины подорожали больше всего
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь