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05:25 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска за 10 минут два раза обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 4.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра; 04.40 — населенный пункт Невельское — город Донецк: выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее украинские войска трижды за ночь обстреливали территорию Донецка.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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