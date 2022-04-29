Минобороны показало, как танки и артиллерия ведут огонь по позициям ВСУ

В ролике показано, как ведут беглый огонь танки Т-80У и Т-72Б3. Также демонстрируется залповая стрельба гаубиц «Мста-Б».
«Российские танкисты, находясь в боевых порядках, наносят огневое поражение по укрепленным позициям, бронетехнике и живой силе противника. Подразделения артиллерии ведут прицельную стрельбу по опорным пунктам ВСУ и уничтожают склады с боеприпасами, бронетехнику противника», — отметили в Минобороны.
Там уточнили, что артиллеристы также уничтожают колонны подвоза боеприпасов и резервов противника. Данные по разведанным целям передаются с беспилотных летательных аппаратов.