11:12 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
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По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее не доверяю» главе государства, еще 8% затруднились ответить.
По мнению 82% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.
Опрос «ФОМнибус» проведен