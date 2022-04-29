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10:59 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода «Артем» в Киеве

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по киевскому оборонному заводу «Артем», сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли “Артем” в городе Киев», — сказал генерал-майор.

Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три электроподстанции.

Завод «Артем» производил авионику, ракеты воздух-воздух, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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