ВКС уничтожили корпуса ракетно-космического завода «Артем» в Киеве

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли “Артем” в городе Киев», — сказал генерал-майор.
Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три электроподстанции.
Завод «Артем» производил авионику, ракеты воздух-воздух, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолетные системы защиты.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.