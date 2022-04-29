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11:09 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска в 10.12 мск обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.12 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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