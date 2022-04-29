В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото

Пропажу реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала спецоперации России на Украине.
«Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность», — сказал РИА Новости и.о. директора музея Евгений Горлачев.
Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию. Общая стоимость предварительно оценивается более чем в 500 тысяч долларов.
«В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие», — сказал РИА Новости старший научный сотрудник музея.