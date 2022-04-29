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12:45 (мск), источник: © РИА Новости

В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Пропажу реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала спецоперации России на Украине.

«Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность», — сказал РИА Новости и.о. директора музея Евгений Горлачев.

Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию. Общая стоимость предварительно оценивается более чем в 500 тысяч долларов.

«В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие», — сказал РИА Новости старший научный сотрудник музея.

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