18:00 (мск), источник: Газета.Ру
На одном из крупнейших фармацевтических предприятий России произошел взрыв
Один человек пострадал в результате взрыва, который произошел на заводе «Синтез» в Кургане. Об этом сообщает агентство Ura.ru.
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Согласно сведениям очевидцев, взрыв на предприятии, предположительно, произошел в одном из цехов. Бывший сотрудник завода уточнил, что инцидент, судя по кадрам с места происшествия, произошел в четвертом цехе, где раньше находились приборы под давлением, связанные с воспламеняющимися веществами.
Пресс-служба «Синтеза» заявила, что в 16:44 на участке цеха № 4 предприятия произошло происшествие, в результате которого пострадал один человек, и была разрушена часть ограждения, передает 45.Ru.
«В течение 5 минут на место прибыли расчеты МЧС и сотрудники скорой медицинской помощи. Риск эскалации ситуации отсутствует. Угрозы экологической безопасности нет. Один человек пострадал. Его увезли в первую городскую больницу, где оказывают срочную медицинскую помощь», — уточнили в пресс-службе, добавляя, что в момент происшествия рабочий день был закончен, и большая часть сотрудников уже ушла с завода.
Исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров добавил, что предприятие следит за состоянием пострадавшего и берет на себя все расходы, связанные с лечением.
ПАО «Синтез» является одним из крупнейших фармацевтических предприятий России, занимая первое место среди отечественных производителей по объему производимых антибиотиков.
21 апреля подобный инцидент произошел на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, где загорелся цех. Пожар был локализован на площади 1 500 квадратных метров.