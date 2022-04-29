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19:58 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные сбили три украинские ракеты «Точка-У»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные за день сбили три украинские ракеты «Точка-У», шесть беспилотников и снаряды РСЗО «Смерч», заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червоный Оскол, Сухая Каменная и Любимовка», — сказал он.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червоный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка», — сказал он.

Кроме того, в районе Адамовки ракетные войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а на площадке близ Чугуева — вертолет Ми-24, продолжил Конашенков.

Высокоточными ракетами поразили 38 военных объектов: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и техники, склад горючего в районе Вольного Поля и радиолокационную станцию в районе Печенеги.

Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по 22 объектам: пяти взводным опорным пунктам, 13 районам сосредоточения живой силы и техники, четырем склада с вооружениям и горючим в Северодонецке, Червонном и Белогорье.

Артиллеристы уничтожили пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и техники и семь позиций артиллерии.

«В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения», — заключил генерал-майор.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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