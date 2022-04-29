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20:52 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из «Града»

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска в 19.52 (время совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 ракет из БМ-21 «Град», заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 19.52 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 15 ракет из БМ-21 “Град”», — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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