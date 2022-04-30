Рогозин: «изящная» ракета «Ангара» успешно прошла испытание

«Изящная, легкая “Ангара” нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску», — написал Рогозин.
Ранее легкая ракета «Ангара-1.2» впервые с космическим аппаратом — военным спутником в интересах Минобороны России — стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Успешный испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся в конце прошлого года. Это третий испытательный пуск «Ангары-А5». Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведен 14 декабря 2020 года.
Основной задачей эксплуатации семейства экологически чистых ракет-носителей «Ангара-А5» является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. Так, «Ангара-А5В» сможет выводить около 38 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и 7,5 тонн — на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой порядка 36 тыс. км).