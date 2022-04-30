Минобороны показало кадры удара «Искандером» по пунктам управления ВСУ

Отмечается, что разведка установила местонахождение пунктов управления. После того как сведения были подтверждены, военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач.
«Мы можем работать как крылатыми, так и баллистическими изделиями по любым целям. От поступления команды до пуска проходит от 3 до 3,5 минуты в зависимости от типа ракеты. Максимальное отклонение ракеты от цели составляет 5 м», — рассказал начальник расчета самоходно-пусковой установки ОТРК «Искандер».
Накануне Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам. Экипаж дизель-электрической подлодки выполнил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.